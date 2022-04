Série B: gols de fora da área decretam empate entre Criciúma e Sport

A partida que abriu o fim de semana da Série B do Campeonato Brasileiro terminou sem ganhador. Neste sábado (23), Criciúma e Sport empataram por 1 a 1 no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC), pela terceira rodada da competição.

Final de partida no Majestoso. O Tigre empata com Sport pelo placar de 1x1 no Brasileiro Série B.



Ambos os times seguem invictos. O Tigre, que estreou na Série B com vitória, foi a quatro pontos em dois jogos. O Leão, que vinha de um triunfo e um empate, tem um ponto a mais que o rival.

Os anfitriões dominaram a primeira etapa e saíram na frente aos 13 minutos. O lateral Marcelo Hermes dominou na intermediária e bateu. A bola quicou e traiu o goleiro Mailson, que aceitou a finalização. A melhor chance dos visitantes foi uma cabeçada do zagueiro Sabino, aos 24, que o goleiro Gustavo se esticou para salvar no ângulo. No segundo tempo, o Sport empatou aos sete minutos, com o atacante Luciano Juba, também em um chute de longe, na sequência de uma saída errada de Gustavo.

O Leão volta a campo nesta terça-feira (26), às 19h (horário de Brasília), contra o Ituano, na Ilha do Retiro, em Recife. Na quarta-feira (27), às 21h, o Tigre visita o Guarani no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP). Os duelos valem pela quarta rodada da Série B.