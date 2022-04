Sicredi chega a Roraima e passa a atuar em todos os estados brasileiros

O Sicredi inaugurou em abril, a sua primeira agência no Estado de Roraima, localizada em Boa Vista. O plano em longo prazo contempla a abertura de oito agências na capital e o avanço para outras cidades durante os próximos anos. A inauguração representa um momento histórico do projeto de expansão nacional da instituição financeira, que a partir de agora está presente em todos os estados do Brasil e no Distrito Federal.

— A chegada a Roraima e a consolidação da presença em todo o território nacional representam a conquista de um objetivo importantíssimo para o Sicredi, mas, mais do que isso, nos causa muita satisfação poder levar os benefícios do nosso modelo cooperativo aos roraimenses. É um Estado com forte potencial agrícola (segmento que temos tradição em apoiar), além do comércio, indústria e pessoas físicas, para os quais temos um portfólio completo de soluções financeiras que vão muito além do crédito — destaca Fernando Dall’Agnese, presidente do Conselho de Administração do Sicredi (SicrediPar).

A agência leva o nome da via em que está localizada: Avenida João Pereira de Mello, nº 328, situada no centro da capital Boa Vista, conhecido por Centro Comercial. Em junho, está prevista a inauguração de uma segunda unidade, também na capital roraimense, na Avenida Ville Roy – uma das principais da cidade. Atualmente, o Sicredi já conta com mais de 700 associados no Estado, graças ao escritório regional que atua com cerca de 50 colaboradores no projeto de expansão em Roraima.

— Este é um momento histórico para a cooperativa Sicredi Celeiro MT/RR. Esta agência que inauguramos em Boa Vista é a primeira das duas que estarão presentes na capital ainda em 2022. No futuro, outras agências serão inauguradas tanto na capital quanto no interior. Chegamos para fazer a diferença na vida financeira das pessoas e das comunidades — comenta Laercio Pedro Lenz, presidente da Sicredi Celeiro MT/RR – cooperativa que atua na região de Boa Vista.

Expansão nacional para contribuir com economias locais:

Pioneiro no segmento de cooperativismo de crédito no Brasil, o Sicredi tem investido na expansão das soluções digitais e da rede de atendimento. A instituição financeira cooperativa terminou o ano de 2021 com 2.203 agências, crescimento de 10,7% em relação a 2020. Para 2022 estão previstas mais 250 novas agências, com um investimento aproximado de R$ 280 milhões. Atualmente, o Sicredi é a única instituição financeira fisicamente presente em cerca de 200 municípios do Brasil. Além de Boa Vista, o Sicredi está em mais de 1,6 mil cidades brasileiras e conta com mais de 30 mil colaboradores.

Um estudo realizado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), no início de 2020, analisou dados econômicos de todas as cidades brasileiras com e sem cooperativas de crédito entre 1994 e 2017, cruzando informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O trabalho concluiu que o cooperativismo de crédito incrementa o Produto Interno Bruto (PIB) per capita dos municípios em 5,6%, cria 6,2% mais vagas de trabalho formal e aumenta o número de estabelecimentos comerciais em 15,7%, estimulando, portanto, o empreendedorismo local. Em todo o Brasil, o segmento já conta com mais de 11 milhões de adeptos, segundo o Banco Central.

Modelo de atuação do cooperativismo:

A chegada do Sicredi a Roraima também é uma oportunidade de ampliar a disseminação dos conceitos do cooperativismo para a nova região de atuação. As cooperativas de crédito são um importante instrumento de incentivo para o desenvolvimento econômico e social, pois utilizam seus ativos para financiar os próprios associados, mantendo assim os recursos nas regiões onde foram gerados.

O Sicredi, por exemplo, é uma instituição financeira cooperativa formada por mais de 100 cooperativas. No cooperativismo não existe o conceito de cliente, mas sim de associado, já que quem utiliza os produtos e serviços é também o dono do negócio, participa das decisões e da distribuição dos resultados de sua cooperativa.

Além disso, um dos principais diferenciais do modelo cooperativo são as assembleias, eventos anuais que acontecem em todas as regiões onde o Sicredi atua. Nas assembleias, os associados decidem, de maneira democrática, transparente e por meio do voto, os rumos da cooperativa de forma coletiva. Nesses encontros também são comunicados os resultados das cooperativas e deliberado como eles serão distribuídos entre os associados ou investidores, além de serem definidas, por exemplo, as lideranças para cada ciclo de gestão.

Sobre o Sicredi:

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 5,5 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio.

Com presença nacional, o Sicredi conta com mais de 2.200 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.