Ponte construída pela comunidade após enchente de 2024 é destruída pela segunda vez com força da chuva no RS

A ponte conhecida como Ponte da FelizCidade, em Feliz, voltou a ser destruída pela força da água. A estrutura, que ligava as localidades de Arroio Feliz e Picada Cará, teve as duas cabeceiras levadas pela correnteza na quarta-feira (22).
A travessia era importante para os moradores porque reduzia o percurso até comunidades do interior do município. A cidade fica a cerca de 80 km de Porto Alegre.
No Rio Grande do Sul, ao menos 169 cidades registraram danos por conta das fortes chuvas que atingiram o estado. Os relatos são de alagamentos, inundações, estradas bloqueadas, quedas de árvores, destelhamentos e danos em pontes e pontilhões.
A história da estrutura em Feliz é marcada por sucessivas perdas causadas pelas cheias. Em maio de 2024, uma enchente derrubou uma ponte sobre o Rio Caí. Cinco meses depois, moradores se mobilizaram para construir essa passagem provisória, batizada de Ponte da FelizCidade. A obra foi viabilizada com recursos arrecadados pela própria comunidade, por meio de rifas e contribuições espontâneas.
No entanto, em janeiro de 2025, a correnteza provocada pela chuva levou embora a Ponte da FelizCidade pela primeira vez. Após nova mobilização, a estrutura foi reconstruída e entregue novamente à população em março de 2026. Agora, voltou a ser atingida.
Segundo as informações do município, o rio alcançou 5,9 metros às 4h45 de quarta-feira, nível que corresponde à cota de atenção, estabelecida a partir de 5 metros.
De acordo com a Defesa Civil, em um período de seis horas, das 14h às 20h de quarta-feira, o acumulado de chuva em Feliz foi de 42 milímetros.
Mesmo sem atingir níveis mais elevados, a força da água foi suficiente para comprometer a ponte e arrancar as cabeceiras.
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