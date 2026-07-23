Quinta, 23 de Julho de 2026
13°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Assine o Jornal Província
Sicredi

Ponte construída pela comunidade após enchente de 2024 é destruída pela segunda vez com força da chuva no RS

A história da estrutura em Feliz é marcada por sucessivas perdas causadas pelas cheias

Por: Andre Eberhardt Fonte: G1RS
23/07/2026 às 21h04
Ponte construída pela comunidade após enchente de 2024 é destruída pela segunda vez com força da chuva no RS
(Foto: Divulgação Prefeitura de Feliz)

A ponte conhecida como Ponte da FelizCidade, em Feliz, voltou a ser destruída pela força da água. A estrutura, que ligava as localidades de Arroio Feliz e Picada Cará, teve as duas cabeceiras levadas pela correnteza na quarta-feira (22).

A travessia era importante para os moradores porque reduzia o percurso até comunidades do interior do município. A cidade fica a cerca de 80 km de Porto Alegre.

 

No Rio Grande do Sul, ao menos 169 cidades registraram danos por conta das fortes chuvas que atingiram o estado. Os relatos são de alagamentos, inundações, estradas bloqueadas, quedas de árvores, destelhamentos e danos em pontes e pontilhões.

A história da estrutura em Feliz é marcada por sucessivas perdas causadas pelas cheias. Em maio de 2024, uma enchente derrubou uma ponte sobre o Rio Caí. Cinco meses depois, moradores se mobilizaram para construir essa passagem provisória, batizada de Ponte da FelizCidade. A obra foi viabilizada com recursos arrecadados pela própria comunidade, por meio de rifas e contribuições espontâneas.

No entanto, em janeiro de 2025, a correnteza provocada pela chuva levou embora a Ponte da FelizCidade pela primeira vez. Após nova mobilização, a estrutura foi reconstruída e entregue novamente à população em março de 2026. Agora, voltou a ser atingida.

Segundo as informações do município, o rio alcançou 5,9 metros às 4h45 de quarta-feira, nível que corresponde à cota de atenção, estabelecida a partir de 5 metros.
De acordo com a Defesa Civil, em um período de seis horas, das 14h às 20h de quarta-feira, o acumulado de chuva em Feliz foi de 42 milímetros.

Mesmo sem atingir níveis mais elevados, a força da água foi suficiente para comprometer a ponte e arrancar as cabeceiras.

■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 2 horas

PF investiga furto de computadores e carros da Receita Federal no Rio

Operação Backdoor apura desvio de bens avaliados em R$ 350 mil

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral Há 5 horas

CPTM assumirá operação de linhas que falharam e causaram caos em SP

Determinação é da agência reguladora de transportes do estado
Geral Há 8 horas

Dez cidades mais violentas do país estão no Nordeste, aponta estudo

Presença de grupos criminosos explica alto índice de mortes violentas
Geral Há 9 horas

Polícia investiga com prioridade assassinato de casal em São Vicente

Mulhares estavam desaparecidas desde o dia 9 de julho
Geral Há 13 horas

Três linhas de trens têm funcionamento interrompido em São Paulo

Manhã é de caos para os passageiros da capital paulista

Tenente Portela, RS
13°
Parcialmente nublado
Mín. 13° Máx. 19°
13° Sensação
2.09 km/h Vento
92% Umidade
20% (0.1mm) Chance chuva
07h20 Nascer do sol
18h01 Pôr do sol
Sexta
18° 11°
Sábado
23° 14°
Domingo
23° 15°
Segunda
26° 16°
Terça
26° 18°
Últimas notícias
Justiça Há 1 hora

STJ libera retomada de cobrança de dívidas do Grupo Manguinhos
Economia Há 1 hora

Subsídio de R$ 0,44 por litro da gasolina é prorrogado por 30 dias
Ponte Há 1 hora

Ponte construída pela comunidade após enchente de 2024 é destruída pela segunda vez com força da chuva no RS
Geral Há 2 horas

PF investiga furto de computadores e carros da Receita Federal no Rio
Economia Há 2 horas

Estados Unidos isentam 471 produtos de nova tarifa de 12,5%

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Ermos” de lembranças
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,08 -0,05%
Euro
R$ 5,78 -0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 349,563,89 -0,25%
Ibovespa
176,723,63 pts -0.46%
Mega-Sena
Concurso 3034 (21/07/26)
08
28
30
37
39
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 7072 (22/07/26)
03
13
25
56
65
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3742 (22/07/26)
01
04
05
06
09
10
12
13
14
15
16
19
20
21
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2953 (22/07/26)
00
01
10
11
16
17
29
30
31
38
56
57
65
75
88
89
90
95
96
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2986 (22/07/26)
04
14
21
34
38
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias