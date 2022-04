Recém-nascida que foi arremessada para fora de ônibus em Panambi é adotada

Uma família adotou Ana Vitória – a bebê que havia sido abandonada dentro de uma sacola numa avenida em Panambi, em junho de 2021. Câmeras de segurança ajudaram a Polícia Civil a descobrir que a recém-nascida tinha sido arremessada pela janela do banheiro de um ônibus.

A menina estava sob os cuidados do Conselho Tutelar de Panambi e a adoção foi confirmada pela Associação de Voluntários Casa de Passagem (AVOCAP) de Panambi, onde ela recebeu cuidados na época.

Por questão de segurança, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) limita a quantidade de informações que podem ser divulgadas sobre a adoção. É uma medida que busca preservar tanto Ana Vitória quanto a família adotiva. Por isso, não foi divulgado quem é a família e onde reside. Houve a garantia, no entanto, de que a menina está bem.

O caso:

A bebê foi localizada pela Brigada Militar (BM) dentro de uma sacola, no começo da madrugada de 30 de junho de 2021. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a temperatura na região, durante aquela madrugada, chegou a 3,4ºC, com sensação térmica de -0,7°C, em Cruz Alta – estação mais próxima.

A recém-nascida foi levada para o hospital de Panambi e, depois, para o Hospital Vida & Saúde em Santa Rosa, onde ficou na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) por quase um mês.

A Polícia Civil, por meio de câmeras de segurança, descobriu o momento em que a bebê foi arremessada para fora do ônibus que fazia uma linha intermunicipal.

Através de investigação, apurou-se que quem havia arremessado a menina foi a mãe biológica, na época com 20 anos. Ela confessou o crime justificando que escondeu a gravidez da família, pois não sabia quem era o pai, e não tinha condições de criar a filha.

A mulher foi responsabilizada por homicídio triplamente qualificado e está presa.

