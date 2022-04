Jogando na Arena Condá, Vasco empata com Chapecoense

O Vasco não conseguiu quebrar uma incômoda escrita nesta sexta-feira (22) na Arena Condá. O Cruzmaltino permanece sem vitórias na Série B do Campeonato Brasileiro. Desta vez a equipe comandada pelo técnico Zé Ricardo empatou sem gols com a Chapecoense.

Fim de jogo em Chapecó.



O próximo adversário do Vasco será a Ponte Preta, em São Januário, na quarta-feira (27), às 21h30. #CHAxVAS #Brasileiro2022NaVascoTV #VascoDaGama pic.twitter.com/88P0NBpGuV — Vasco da Gama (@VascodaGama) April 23, 2022

Após a terceira partida com igualdade no placar na competição o Vasco ocupa a 10ª posição da classificação com três pontos. Já o Verdão do Oeste assumiu a vice-liderança com cinco pontos após o empate em casa.

Em uma partida que foi muito prejudicada pelas fortes chuvas que caíram na noite desta sexta em Chapecó, o que mais chamou a atenção foram as duas interrupções causadas por quedas de energia.

Após esta partida, a Chapecoense volta a entrar em campo pela competição na terça-feira (26), quando visita o Novorizontino. Um dia depois o Vasco recebe a Ponte Preta em São Januário.

Bahia líder

A outra partida da Série B desta sexta também terminou em igualdade, mas por 1 a 1. CSA e Bahia empataram em partida disputada no Rei Pelé, em Maceió. O Tricolor abriu o placar com Luiz Otávio, mas o Azulão igualou com Dalberto.

? Zagueiro @luizao003 chegou a 6 gols marcados pelo clube, sendo o seu 2º na temporada #BBMP pic.twitter.com/R14aKmEpLp — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) April 23, 2022

O resultado manteve o Bahia na liderança da competição com sete pontos, enquanto o CSA é o 15º com dois.