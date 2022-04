Hospitais da Região Noroeste paralisaram os atendimentos eletivos

Ao menos 16 hospitais paralisaram, na terça-feira (19/4), os atendimentos eletivos no Rio Grande do Sul, em ato simbólico por pedido de recursos emergenciais. De acordo com a Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, o déficit na relação do Sistema Único de Saúde (SUS) com as instituições é de R$ 900 milhões ao ano.

Foram paralisados serviços como consultas, cirurgias eletivas, consultas oncológicas e exames realizados através do SUS. Segundo a entidade, os pacientes foram avisados e os atendimentos serão reprogramados para novas datas. A manifestação ocorre em unidades de, ao menos, 14 municípios do Estado. Veja a lista abaixo.

O Ministério da Saúde afirma que faz repasses a estados e municípios, a quem cabe ‘gerenciar o sistema na ponta conforme as características, necessidades e demandas de cada região’. A Secretaria Estadual da Saúde (SES) revelou que faz o aporte suplementar de valores aos hospitais, com quase R$ 811 milhões disponíveis.

Os 247 hospitais do tipo no RS têm dívidas que alcançam R$ 1,4 bilhão com bancos, fornecedores, tributos e salários, entre outros.

— Nós teremos no horizonte, aí pela frente, vários hospitais com dificuldades para manutenção dos seus serviços. O que nós estamos fazendo com esse ‘grito’ para a sociedade é dizer ‘olhe para o seu hospital, que ele terá dificuldade nos próximos anos’ — afirma o presidente da Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, Luciney Bohrer.

Instituições que suspenderam atendimentos:

- Santa Casa de Porto Alegre;

- Hospital Espírita de Porto Alegre;

- Hospital de Clínicas de Passo Fundo;

- Santa Casa de Rio Grande;

- Hospital São Patrício de Itaqui;

- Hospital Santa Bárbara de Encruzilhada do Sul;

- Hospital Santa Rita de Jaboticaba;

- Hospital São Francisco de Augusto Pestana;

- Hospital Bom Pastor de Ijuí;

- Hospital da Caridade de Ijuí;

- Hospital de Crissiumal;

- Hospital de São Luiz Gonzaga;

- Hospital de Três de Maio;

- Hospital de São Miguel das Missões;

- Hospital de Santo Cristo;

- Hospital Cândido Godói;

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.