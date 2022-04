Verba estadual garantirá a construção de Centro de Hemodiálise em Três Passos

Recurso será usado na construção do novo prédio para o Centro de Hemodiálise e do bloco cirúrgico no Hospital de Caridade (Foto: Diones Roberto Becker)

Durante solenidade da terceira etapa do programa Avançar na Saúde, o Governo do Estado anunciou a destinação de R$ 5,8 milhões para Três Passos. O recurso financeiro será utilizado na construção do novo prédio para o Centro de Hemodiálise e do bloco cirúrgico no Hospital de Caridade (HCTP).

A deputada estadual Zilá Breitenbach pleiteava esse investimento na área da saúde desde à época em que chefiava o Poder Executivo da capital da Região Celeiro.

— Este é um sonho sendo realizado. Desde quando fui prefeita em Três Passos, luto para que o hospital tenha hemodiálise. Como deputada, segui acreditando e encaminhando o pleito, com mais garra ainda após assumir a presidência da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. A gente ouve e vê no dia a dia a aflição de quem precisa do tratamento e precisa se deslocar para ter acesso aos serviços — ressaltou a parlamentar.

