Tupi de Crissiumal segue sem vencer na Divisão de Acesso 2022

Tupi de Crissiumal e Cruzeiro de Porto Alegre se enfrentaram na tarde da quarta-feira (20/4), em partida válida pela terceira rodada da fase classificatória da Divisão de Acesso 2022.

Jogando em casa, o Tupi criou várias chances, mas o gol só saiu aos 12 minutos da etapa complementar. Eto’o completou o cruzamento vindo da esquerda e abriu o marcador. O time da capital chegou ao empate nos acréscimos. Guaporé pegou a sobra na área e, de primeira, chutou vencendo o goleiro da equipe crissiumalense: 1 a 1.

O resultado fez o Tupi subir para o quinto lugar do Grupo A, com dois pontos ganhos. No domingo (24/4), o rubro negro encara o Passo Fundo no estádio Vermelhão da Serra, a partir das 15h30min.

Vídeo: Reprodução | FGF