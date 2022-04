Com estabilidade de indicadores, RS não tem Alertas ou Avisos nesta semana

Coordenada pelo governador Ranolfo Vieira Júnior, a reunião do Gabinete de Crise da quarta-feira (20/4) terminou sem a emissão de Alertas ou Avisos no Sistema 3As de Monitoramento – responsável pelo gerenciamento da pandemia no Rio Grande do Sul. É a sexta semana em que o Estado não dispara Alertas ou Avisos.

Nos últimos sete dias, a média móvel de casos confirmados apresentou redução de 18%. Assim, a incidência semanal é de 110,1 casos por 100 mil habitantes. No mesmo período, o número de internados, entre suspeitos e confirmados, aumentou 9% – 23 internações em leitos clínicos e redução de 14 em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). A taxa de ocupação das UTIs do Estado está em 65,3%.

A média móvel dos últimos sete dias de internados em leitos clínicos, entre suspeitos e confirmados, é de 297 – redução de 11,9% em relação à semana passada. Já a média móvel de internados em UTIs, entre suspeitos e confirmados, é 135 – 7,5% inferior à semana passada.

Nesta semana, foram contabilizados 49 óbitos, uma média de sete mortes por dia. Isso representa queda de 10,9% em relação à semana anterior.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.