Passagens interurbanas ficam mais caras no Rio Grande do Sul

Desde a quinta-feira (14/4), as passagens do transporte interurbano ficaram mais caras no Rio Grande do Sul, com reajuste de 7,33%. O aumento é válido para os trajetos de longo curso. As empresas de ônibus têm autonomia para aderir ou não ao reajuste.

Na estação rodoviária de Porto Alegre, a correção no valor das passagens já foi aplicada pela maioria das empresas que oferecem viagens para além da Região Metropolitana.

Conforme o Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem (DAER), o reajuste acontece em função do aumento no preço dos combustíveis.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.