Corinthians estreia na 3ª fase da Copa do Brasil contra Portuguesa-RJ

A caminhada do Corinthians na Copa do Brasil começa, nesta quarta-feira (20), contra a Portuguesa-RJ. Por estar entre os clubes brasileiros participantes da Libertadores, o Timão entra agora na terceira fase da competição. Por seis vezes o Alvinegro Paulista chegou às finais deste torneio, faturando o título em 1995, 2002 e 2009. Já a Lusa Carioca é estreante na Copa do Brasil e já eliminou CRB-AL e Sampaio Corrêa-MA nas fases anteriores, de jogo único. Como mandante, a Portuguesa levou o jogo para o Estádio do Café, em Londrina, A partida terá início às às 21h30 (horário de Brasília).

A equipe corintiana vem de três vitórias consecutivas. A última delas por 3 a 0 contra o Avaí dentro de casa, no último sábado (16), pela Série A do Campeonato Brasileiro. Antes disso, os corintianos superaram o Deportivo Cali (Colômbia) pela Libertadores por 1 a 0.

Próximo de completar dois meses de trabalho à frente do Timão, o técnico português Vitor Pereira fala sobre o desembarque de treinadores lusitanos no Brasil nos últimos anos.

“Começaram a televisionar os jogos em Portugal. O Jesus [Jorge Jesus, ex-técnico do Flamengo] chegou cá e teve sucesso, o Abel [Abel Ferreira, do Palmeiras] também fez sucesso, e agora vim eu e o Luís [Luís Castro, técnico do Botafogo]. Acho que essa partilha de diferentes olhares para o futebol é importante, até para a evolução do futebol brasileiro também", disse Vitor Pereira durante coletiva.

O treinador vem adotando rodízio no Corinthians: a mistura entre jogadores mais experientes e os miúdos, os garotos que chegam da base. Sendo assim, a escalação do Timão na noite desta quarta (20) é um mistério, mas deve contar com a volta do lateral Fagner, que cumpriu suspensão no último jogo contra o Avaí.

Treinamento hoje realizado no CT S.M. SPORTS @LondrinaEC na tarde desta segunda-feira (18), visando a preparação para a @copadobrasil . Vamos com tudo! #VamosLusa pic.twitter.com/81vbrmXRTt — Portuguesa Rio (@portuguesarjofc) April 18, 2022

Já a Lusa Carioca, time da Ilha do Governador, bairro da zona norte do Rio de Janeiro, chega ao embate contra o Timão, após estrear na Série D do Brasileiro no último domingo (17). A equipe comandada pelo técnico Toninho Andrade empatou sem gols com o São Bernardo-SP na casa do adversário.

O mando desta partida de ida é da Portuguesa, mas como o estádio Luso Brasileiro possui apenas 5 mil lugares e a CBF exige que, nesta fase, as partidas da Copa do Brasil ocorram em estádios com no mínimo 10 mil lugares, o jogo foi vendido para o Estádio do Café, na Londrina (PR).