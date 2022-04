Três Passos: Assistência Social e Defesa Civil promovem campanha de arrecadação de cobertores e roupas de inverno

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Três Passos, em parceria com a Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, promove no dia 23 de abril, a “Campanha de Cobertores e Roupas de Inverno”.

O munícipe trespassense poderá realizar exclusivamente a doação destes itens que posteriormente serão encaminhados para a Assistência Social, a qual dará o correto destino aos materiais recebidos.

Uma equipe montada entre Secretaria de Assistência Social e Defesa Civil estará realizando a coleta dos itens na Praça Reneu Geraldino Mertz, das 8h às 15h30min, tendo em vista a chegada de frentes frias e a situação de famílias que passam por vulnerabilidade social.

