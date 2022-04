Prefeitura de Coronel Bicaco planeja lançar a licitação da obra de asfaltamento até Campo Santo

Em participação na sessão ordinária do Poder Legislativo, no dia 4 de abril, o prefeito Jurandir da Silva disse que a Administração Municipal pretende lançar, até o fim deste mês, a licitação da obra de asfaltamento da estrada que liga a BR 468 e a localidade de Campo Santo, numa extensão de 8,6 quilômetros.

De acordo com o mandatário, o projeto de pavimentação está em análise no Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), entretanto, a municipalidade precisa abrir o processo licitatório. — A liberação da parte do BRDE é condicionada à licitação. Provavelmente, [o valor] vai ser liberado e contratado assim que passar o período eleitoral — enfatizou o prefeito.

Jurandir da Silva ainda revelou que o município aguarda a destinação da verba do programa Pavimenta. Segundo ele, são cerca de R$ 700 mil – entre recursos do Governo do Estado e contrapartida da prefeitura – para construção de um quilômetro de asfalto na estrada entre a BR 468 e a comunidade de Campo Santo.

— Se nós conseguirmos fazer a licitação, esse um quilômetro será construído antes da eleição — destacou o chefe do Poder Executivo.

