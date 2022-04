Coronel Bicaco: Pedetista cobra melhorias no túmulo da ‘Mulher do Sol’

Túmulo da lendária ‘Mulher do Sol’ fica no cemitério da localidade de Campo Santo (Foto: Elson Bueno Martins)

Através de proposição, o vereador Lucas Santos da Cruz (PDT) reivindicou uma reforma no túmulo da lendária ‘Mulher do Sol’ – que fica no cemitério da localidade de Campo Santo.

Em plenário, o pedetista frisou que os pedidos para melhorias no túmulo partiram de alunos, de professores e de moradores da comunidade. — A lenda da ‘Mulher do Sol’ já foi motivo de reportagem até na RBS — destacou o edil.

De acordo com ele, a partir da exibição da reportagem centenas de pessoas vieram de outros municípios para visitar o túmulo. — Se tornou um ponto turístico de Coronel Bicaco. Professores levam seus alunos lá para contar a história. Não precisa muitos recursos financeiros para fazer as melhorias — acrescentou o pedetista.

A Proposição nº 07/2022 foi apresentada e aprovada de forma unânime na sessão ordinária da segunda-feira (11/4).

