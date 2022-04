Unesco reconhece Caminhos dos Cânions do Sul como geoparque global

Quase três anos após enviar seu dossiê de candidatura, o Caminhos dos Cânions do Sul recebeu o selo de geoparque global da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) nesta quarta-feira (13). Com o reconhecimento de território de relevância geológica internacional, a área formada por sete municípios do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina passa a integrar oficialmente a Rede Global de Geoparques, composta por outros 176 locais de 46 países.

A decisão foi anunciada após uma sessão do Conselho Executivo da Unesco, realizada em Paris (França), que aprovou um total de oito novos geoparques, incluindo mais um brasileiro: o Geoparque Seridó, no Rio Grande do Norte. Com isso, o Brasil passa a ter três locais com esse reconhecimento internacional — o primeiro foi o Geopark Araripe, no Ceará.

O território dos Caminhos dos Cânions do Sul abrange uma área 2.830 km², com cerca de 74 mil habitantes das cidades de Cambará do Sul, Mampituba e Torres, no Rio Grande do Sul, e de Praia Grande, Jacinto Machado, Timbé do Sul e Morro Grande, em Santa Catarina. De acordo com o Consórcio Intermunicipal, que é responsável pela gestão do Geoparque Caminhos dos Cânions do Sul, a chancela da Unesco insere a região no mapa dos destinos que são exemplos de gestão com foco no desenvolvimento sustentável, abrindo portas para novas oportunidades de cooperação com os outros geoparques mundiais.

Carlos Souza, presidente do Consórcio Intermunicipal e prefeito de Torres, comenta que o selo reconhece a trajetória construída ao longo de 15 anos e traz um novo olhar sobre o potencial turístico da região, destacando sua importância para o mundo.

Os outros locais reconhecidos nesta quarta estão distribuídos entre seis países: Alemanha, Suécia, Luxemburgo, Romênia, Finlândia e Grécia. Os oito novos geoparques serão apresentados pela Unesco em 21 de abril, durante um evento virtual de boas-vindas que poderá ser acompanhado ao vivo pela internet. A transmissão ocorre a partir das 9h pelo canal Global Geoparks Network, no YouTube.