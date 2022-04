Após passar por cirurgia, ex-jogador Rincón segue em estado crítico

O ex-jogador Freddy Rincón, de 55 anos, que ontem (11) sofreu um grave acidente de carro na Colômbia, está em “condição muito crítica”, internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), de acordo com boletim médico da clínica Imbanaco, publicado na manhã desta terça-feira (12). Ídolo do Corinthians, o ex-atleta da seleção nacional passou por intervenção cirúrgica, que durou 2 horas e 45 minutos, devido a um traumatismo craniano encefálico.

Rincón estava em uma caminhonete, em Cali – a 250 quilômetros da capital Bogotá – quando o veículo foi atingido violentamente por um ônibus, segundo autoridades de trânsito. Outras quatro pessoas ficaram feridas: três que acompanham Rincón, e o motorista do coletivo.

Além de referência no Timão, pelo qual foi bicampeão brasileiro e faturou o título do Mundia de Clubes em 2000, Freddy Ricón brilhou pela seleção colombiana nas Copas do Mundo da Itália (1994), dos Estados Unidos (1994) e da França (1988). No Brasil, também teve passagens pelo Palmeiras, Santos e Cruzeiro, e na Espanha defendeu o Real Madrid. O colombiano começou a carreira no Independiente Santa Fe e estreou profissionalmente no América de Cali.