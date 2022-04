Tupi de Crissiumal estreia com empate na Divisão de Acesso 2022

Tupi de Crissiumal e Gaúcho de Passo Fundo estrearam na Divisão de Acesso 2022 empatando sem gols. A partida disputada na tarde do domingo (10/4), no estádio Rubro Negro, teve como destaques os goleiros das duas equipes.

Com o resultado, o selecionado crissiumalense terminou a rodada de abertura na quinta posição. Dos oito clubes que formam o Grupo A, apenas o Veranópolis venceu – bateu o Passo Fundo, fora de casa, pelo placar de 1 a 0.

E é justamente o time da serra gaúcha o próximo adversário do Tupi. O confronto ocorrerá a partir das 15 horas do sábado (16/4), no estádio Antônio David Farina em Veranópolis.

A fase classificatória da competição organizada pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF) tem 16 clubes, divididos em duas chaves com oito cada. Nesta etapa, as equipes se enfrentam em turno e returno dentro dos respectivos grupos, sendo que os oito melhores (quatro do Grupo A e quatro do Grupo B) avançam para a fase eliminatória. Por outro lado, o último colocado de cada chave será rebaixado.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.