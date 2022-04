Atlético-GO e Flamengo duelam neste sábado, na abertura do Brasileirão

O Atlético Goianiense recebe o Flamengo neste sábado (9) em jogo que vai marcar a estreia de ambas as equipes na Série A do Campeonato Brasileiro. O embate às 19h (horário de Brasília), no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, será transmitido ao vivo na Rádio Nacional , com narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz, reportagem de Maurício Costa e plantão de notícias com Bruno Mendes.

Duelo de rubro-negros, no sábado, às 19h, no Accioly. ???? ????????



O campeão goiano @ACGOficial recebe o @Flamengo ! O início da trajetória de ambos!



Confira o retrospecto do confronto na minha história em parceria com o @rodolfo1975 ! #BR01 ???????? pic.twitter.com/iCckIoRl6t — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) April 4, 2022

O confronto ocorre um dia após integrantes de torcidas organizadas do Flamengo irem ao Centro de Treinamento George Helal (Ninho do Urubu) cobrar os jogadores em relação a queda de rendimento e vice-campeonato no Campeonato Carioca. O Rubro-Negro perdeu a disputa do título para o Fluminense, no último domingo (3).

Os atletas mais cobrados foram Diego Alves, Diego, Arão, Thiago Maia, além do vice-presidente de futebol Marcos Braz, que desmarcou o encontro entre os torcedores e o elenco rubro-negro programado para a última quinta-feira (7).

No meio da semana, o time carioca comandado pelo técnico português Paulo Sousa estreou na Libertadores com vitória por 2 a 0 sobre o Sporting Cristal (Peru), jogando fora de casa.

CHEGOU A HORA! ????????????



O @Brasileirao chegou de vez! Vai começar o principal torneio do calendário nacional. 38 jogos, 38 decisões pela frente! PRA CIMA, DRAGÃO!



Informações no site oficial do Atlético Goianiense: https://t.co/6PkULiw4z8 #DRAGÃO #ACGxFLA

????: Bruno Corsino-ACG pic.twitter.com/cEuQGGp2zb — Atlético Goianiense (@ACGOficial) April 8, 2022

O Dragão vive um momento completamente diferente do adversário desta noite. No último sábado (2), o Atlético comemorou o título do Campeonato Goiano, após vitórias contra o rival Goiás, nos jogos de ida e volta da final.

Na última terça (4), o time goiano goleou em casa a LDU (Equador), por 4 a 0, em estreia na Copa Sul-Americana, o segundo torneio mais importante do continente, atrás apenas da Libertadores.

O duelo desta noite no Antônio Accioly será o segundo na história dos clubes carioca e goiano no estádio. O primeiro e único ocorreu no ano passado, quando o Dragão levou a melhor, com vitória por 2 a 0. Os gols do confronto foram marcados por Lucão e Toró, pela última rodada do Brasileiro.