Personagens Mágicos e neve marcaram o 5º Desfile Pitchukinhu’s Fashion Kids

Espaço preparado com muita satisfação, afeto e gratidão proporcionou aos presentes um momento mágico junto aos seus filhos, familiares e amigos. O 5º Desfile Pitchukinhu‘s Fashion Kids teve como temática a magia que habita o sonho de cada criança e os seres encantados que nascem junto com o outono e o inverno.

Realizado no domingo, 03 de abril, o evento já faz parte do calendário de ações da Pitchukinhu’s Kids e marca as trocas de coleção. Cada desfile possui uma temática. Nesta edição, para celebrar as novidades do outono-inverno, a Pitchukinhu’s Kids buscou materializar os sonhos das crianças de conhecer lugares encantados, fadas, elfos e a tão fantástica neve.

Os pitchukinhu’s e pitchukinha’s arrasaram na passarela iluminada, esbanjando fofura e estilo. Para alegrar as crianças o evento contou com a presença de fadas e elfos que interagiram com o público e renderam momentos inesquecíveis. Mas sem dúvidas, a chuva de neve que encantou a todos os presentes, trouxe a verdadeira magia do inverno para a passarela e irá render boas lembranças ás crianças que participaram de mais este evento único promovido pela Pitchukinhu’s Kids.

Seguindo as palavras de Augusto Branco: “Nos dias de inverno, aconchega-te do teu amor, divirta-se com as crianças, acenda uma fogueira e reúna-te com teus amigos. O calor do amor é tão vital quanto o calor do sol” a Pitchukinhu’s Kids promoveu mais um desfile de sucesso, cercado de união, amor e magia, proporcionando uma experiência única às famílias e as crianças que escrevem junto com a empresa novos capítulos de sua história.