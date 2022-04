Sedentarismo é a Principal causa de Doenças Crônicas e Incapacidade

A inatividade física pode ter sérias implicações para a saúde das pessoas. Aproximadamente 2 milhões de mortes por ano são atribuídas à inatividade física, levando a OMS a emitir um alerta de que um estilo de vida sedentário pode muito bem estar entre as 10 principais causas de morte e incapacidade no mundo. Ao escolher a atividade física como tema do Dia Mundial da Saúde (7 de abril), a OMS está promovendo estilos de vida saudáveis, ativos e sem tabaco. O objetivo é prevenir as doenças e incapacidades causadas por uma vida insalubre e sedentária.

Estilos de vida sedentários aumentam todas as causas de mortalidade, dobram o risco de doenças cardiovasculares, diabetes e obesidade, e aumentam os riscos de câncer de cólon, pressão alta, osteoporose, distúrbios lipídicos, depressão e ansiedade. Segundo a OMS, 60 a 85% das pessoas no mundo, de países desenvolvidos e em desenvolvimento, levam estilos de vida sedentários, tornando-o um dos problemas de saúde pública mais graves, mas insuficientemente abordados, do nosso tempo. Estima-se que quase dois terços das crianças também sejam insuficientemente ativas, com sérias implicações para sua saúde futura.

A inatividade física, juntamente com o aumento do uso de tabaco e má alimentação e nutrição, estão se tornando cada vez mais parte do estilo de vida atual, levando ao rápido aumento de doenças como doenças cardiovasculares, diabetes ou obesidade. As doenças crônicas causadas por esses fatores de risco são agora as principais causas de morte em todas as partes do mundo, exceto na África, onde doenças infecciosas como a AIDS ainda são o principal problema. Essas doenças crônicas são, em sua maioria, totalmente evitáveis. Países e pessoas podem salvar vidas preciosas e recursos de saúde investindo na prevenção dessas doenças.

“O hábito de manter um estilo de vida saudável, incluindo exercícios regulares e uma dieta nutritiva, começa idealmente na infância e esperamos que pais e escolas de todos os lugares usem este dia para espalhar essa mensagem”, disse Gro Harlem Brundtland, diretora-geral da OMS. “Todos nós devemos estar prontos para nos mover pela saúde e adotar estilos de vida saudáveis e ativos. O Dia Mundial da Saúde é um chamado à ação para que indivíduos, famílias, comunidades, governos e formuladores de políticas se movam pela saúde”, acrescentou.

Entre as medidas preventivas recomendadas pela OMS estão atividade física moderada por até 30 minutos todos os dias, cessação do tabagismo e alimentação saudável. Além das mudanças no estilo de vida individual, os governos e os formuladores de políticas também são recomendados a “se mover pela saúde”, criando um ambiente de apoio para as pessoas. Entre as medidas recomendadas: implementação de políticas de transporte que tornem mais seguro para as pessoas caminhar e andar de bicicleta; legislar espaços públicos livres de tabaco; construção de parques acessíveis, playgrounds e centros comunitários; e promoção de programas de atividade física em escolas, comunidades e serviços de saúde.

Fonte: Organização Mundial de Saúde

