Informativo da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco/RS

Síntese da 5ª sessão ordinária, realizada no dia 4 de abril de 2022

Ao quarto dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, foi realizada neste Legislativo Municipal, a sétima sessão, quinta ordinária.

Presentes os vereadores: Antônio Olgi Martins (PP), Amadeus Rodrigues Vieira (PDT), Florisbal Scherer (PDT), Itamar Sartori (PP), Leandro Rodrigues Briato (PP), Lucas Santos da Cruz (PDT), Luiz Flávio Rangel (PP), Loredi Adriel Saquet (PP) e Paulo Gilberto Hermel (PDT). Na presidência, o vereador Antônio Olgi Martins.

Ato contínuo, apreciados na ordem do dia, foram aprovados:

- Pedido de Informação n° 09/2022, do vereador Antônio Martins, que sejam enviadas ao Legislativo as despesas nominais referentes ao CISA. Além disso, a relação de cargos em comissão, relação de funções gratificadas, e a relação de direções e gratificações para atividades específicas.

- Proposição n° 03/2022, do vereador Antônio Martins, que seja realizada a vistoria e a manutenção das bocas de lobo em todo o município de Coronel Bicaco.

- Proposição n° 04/2022, do vereador Amadeus Vieira, que seja realizado o cascalhamento, o reparo e a construção de bueiros com cabeceiras na estrada que liga a localidade de São João e a localidade dos Galpões.

- Proposição n° 05/2022, do vereador Leandro Briato, que sejam providenciados convênios para a construção e reformas de casas populares para a população do município de Coronel Bicaco.

- Projeto de Lei n° 029/2022 (1º/4/2022), do Executivo, que dispõe sobre a revisão anual dos subsídios dos agentes políticos do município de Coronel Bicaco, nos termos do inciso X, do artigo 37, da Constituição Federal.

Nada mais a tratar, foi encerrada a sessão.

Você pode ouvir as sessões ao vivo acessando o site da Câmara Municipal de Vereadores.

Secretaria da Câmara Municipal aos 5 de abril de 2022.

Jordan Schwaab - Agente Legislativo

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.