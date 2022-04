Palmeiras inicia Libertadores com goleada fora de casa

O Palmeiras mostrou força e, jogando com uma equipe repleta de reservas, goleou o Deportivo Táchira (Venezuela) por 4 a 0, na noite desta quarta-feira (6) no Estádio de Pueblo Nuevo, na sua estreia pelo Grupo A da Copa Libertadores da América.

????????????????? Imponente! Goleada do @Palmeiras em sua estreia no Grupo A da CONMEBOL #Libertadores : 4-0 sobre o @DvoTachira , na Venezuela.



???????? Dudu, Raphael Veiga e Rafael Navarro (2??) fizeram os gols do atual bicampeão da América! #GloriaEterna pic.twitter.com/h6aR3V89h6 — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) April 7, 2022

O resultado teve um significado especial porque foi alcançado mesmo com o atual bicampeão da competição continental estando com um homem a menos desde os 25 minutos do segundo tempo, quando Jailson foi expulso.

O triunfo do Palmeiras começou a ser construído cedo. Aos sete minutos do primeiro tempo o atacante Dudu aproveitou bola que sobrou após cobrança de escanteio para chutar rasteiro e superar o goleiro Varela. Mesmo fora de casa, o Alviverde continuou pressionando um adversário claramente inferior, e ampliou sua vantagem aos 34 minutos, em chute de fora da área de Raphael Veiga.

No retorno do intervalo o técnico Abel Ferreira colocou em campo o atacante Rafael Navarro, e o camisa 29 não desapontou, marcou logo duas vezes. O primeiro saiu logo aos dois minutos, quando ele aproveitou cruzamento de Mayke. Cinco minutos depois ele aproveitou bola cruzada por Wesley para testar para o fundo do gol adversário.

O Palmeiras volta a entrar em campo pela competição na próxima terça-feira (12), quando recebe o Independiente Petrolero (Bolívia). Porém, antes o time comandado pelo português Abel Ferreira estreia no Brasileiro contra o Ceará no sábado (9).