Natação: Brasil tem mais 4 classificados para o Mundial de Budapeste

Mais quatro atletas se classificaram para o Campeonato Mundial de Budapeste (Hungria), nesta quarta-feira (6) durante o terceiro dia de Troféu Brasil de Natação, que é disputado no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro.

SELEÇÃO GANHANDO CARA!



A seleção brasileira para o Campeonato Mundial de Budapeste vai ganhando forma e nomes! Hoje foram mais 4 índices alcançados no Troféu Brasil de Natação



Entre as mulheres, Viviane Jungblut e Beatriz Dizotti se garantiram na prova dos 1.500 metros estilo livre. Assim elas se juntam, na equipe feminina, a Jhennifer Conceição, Stephanie Balduccini e ao revezamento 4x200 metros livre.

“Com certeza meu objetivo foi mais do que cumprido aqui nessa prova. Tenho ciência de que tenho que mudar algumas coisas e ajustar para competir em nível internacional, mas estou feliz com meu resultado”, afirmou Viviane. Já Beatriz Dizotti declarou: “Primeiro mundial de longa. Muito feliz com o resultado e com o trabalho que está sendo feito. Vamos melhorar e evoluir até Budapeste”.

Quem terá uma nova oportunidade de conquistar mais uma medalha para o Brasil em Budapeste será João Gomes Júnior. O nadador, que nadou em 26s62 nos 50 metros peito, já foi medalhista na edição 2017 da competição. “Bom voltar à Budapeste. Foi lá que comecei meu ciclo para Tóquio e fui muito bem. É uma prova que eu me sinto bem, e estive no pódio nas últimas duas edições de Mundial e espero continuar lá né?”, afirmou.

O quarto classificado para o Campeonato Mundial foi Matheus Gonche, que nadou a prova dos 200 metros borboleta em 1min56s30 para desbancar o favorito Leonardo de Deus.