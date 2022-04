Seleção feminina realiza último treino antes de jogo com a Espanha

A seleção feminina realizou nesta quarta-feira (6) o último treino antes do jogo contra a Espanha, o primeiro compromisso do Brasil na Data Fifa de abril. O confronto amistoso será disputado na próxima quinta-feira (7) a partir das 15h (horário de Brasília) no estádio Rico Perez, em Alicante (Espanha).

A técnica sueca Pia Sundhage realizou uma atividade de 11 contra 11 no treino final, tentando ensaiar algumas situações de jogo. Além disso, foi dada atenção às jogadas ensaiadas.

A técnica sueca espera um grande jogo contra a Espanha, equipe que tem uma característica marcante, a valorização da posse de bola: “Vamos precisar ser pacientes e eleger bem nossas escolhas ao tentar roubar a bola para, assim, mantê-la e construir as jogadas ou ir para um contra-ataque”.

Segundo Pia Sundhage, o Brasil terá que se esforçar para sair com um bom resultado, manter a compactação: “Esse jogo será um equilíbrio entre o ataque e o que vamos fazer quando ganharmos a bola, mas uma palavra que vou repetir muitas vezes é compactação. Nós precisamos dessa compactação. Vamos jogar contra um dos melhores times do mundo, todos estão falando das jogadoras espanholas. Por isso, precisamos ser profissionais para termos certeza de que estamos preparadas para tirarmos o máximo desse jogo”.

Após o confronto com a Espanha o Brasil enfrentará a Hungria, na próxima terça-feira (11), a partir das 15h30, na Pinatar Arena, em San Pedro de Pinatar (Espanha).