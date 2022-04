Divisão de Acesso 2022: Tupi de Crissiumal estreia contra o Gaúcho de Passo Fundo

Dezesseis clubes começam, na tarde do domingo (10/4), a disputa da Divisão de Acesso 2022. Os times foram divididos em dois grupos e, na fase classificatória, se enfrentam dentro das respectivas chaves em turno e returno. Os quatro que somarem mais pontos avançam à próxima etapa. Já os lanternas de cada grupo serão rebaixados para o Gauchão Série B.

O Tupi de Crissiumal encara o Gaúcho de Passo Fundo na estreia da competição organizada pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF). A partida acontece no estádio Rubro Negro, a partir das 15 horas.

A equipe crissiumalense está no Grupo A, juntamente com Cruzeiro (de Porto Alegre), Passo Fundo, Esportivo (de Bento Gonçalves), Brasil (de Farroupilha), Gaúcho (de Passo Fundo), Veranópolis e Glória (de Vacaria). O Grupo B é composto por Lajeadense (de Lajeado), Avenida (de Santa Cruz do Sul), Guarani (de Venâncio Aires), Internacional (de Santa Maria), Pelotas, São Gabriel, Santa Cruz (de Santa Cruz do Sul) e São Paulo (de Rio Grande).

