Volêi: FIVB muda classificação e formato da disputa nos Jogos de Paris

A classificação das seleções de vôlei para a Olimpíada de Paris em 2024 e o formato da competição sofreram mudanças, anunciou nesta quarta-feira (6) a Federação Internacional de Vôlei (FIVB, sigla em francês). De acordo com o novo regulamento, aprovado pelo comitê executivo do Comitê Olímpico Internacional (COI), não há mais Pré-Olímpicos Continentais, e o número de Torneios Pré-Olímpicos também foi reduzido.

O número de seleções em Paris 2024 permanece o mesmo: são 12 classificadas em cada gênero (feminino e mascuino), sendo que uma vaga já está assegurada à França, nação anfitriã do evento. O restante das vagas será definido em Pré-Olímpicos Mundiais (seis vagas) e também por meio do ranking mundial: asseguram presença nos próximos Jogos as equipes mais bem posicionadas no ranking mundial da FIVB após a após a realização da Liga das Nações de 2024.

Os Torneios Pré-Olímpicos ocorrerão entre setembro e outubro de 2023, com as 24 melhores equipes no ranking mundial. As duas melhores irão aos Jogos de Paris.

A entidade afirmou que será respeitado o princípio da universalidade na distribuição das vagas: terão prioridade os continentes sem nenhuma equipe classificada e também as seleções mais bem ranqueadas que porventura não tenham garantido vaga.

O formato da competição também foi alterado: a fase de grupos em Paris 2014 terá três chaves de quatro equipes em cada naipe - anteriormente eram apenas duas de seis. Avançarão às quartas de final os dois primeiros colocados em cada grupo e as duas melhores terceiras colocadas. O restante da competição seguirá como nas edições anteriores, com mata-mata nas quartas, semifinais e disputa de medalhas de bronze e ouro.

Vôlei de praia

O torneio masculino e feminio terá 24 equipes por gênero nos Jogos de Paris, e apenas duas seleção em cada naipe se classificarão à fase seguinte. A França, como anfitriã, já tem vaga garantida tanto no torneio feminino, quanto no masculino. As demais serão disputadas por Comitês Olímpicos Nacionais (CONs), seguindo três critérios para qualificação, também seguindo o princípio da universalidade. Um cota das vagas está destinada aos vencedores masculino e feminino do Campeonato Mundial de Vôlei de Praia deste ano.

Também garantirão presença em Paris 2024 as 17 equipes mais bem classificadas de acordo com o ranking olímpico (com base nas doze melhores performances como equipe), no período de 1º de janeiro deste ano a 10 de junho de 2024.

Por fim, também carimbará o passaporte rumo a Paris o vencedor de cada evento de Qualificação Continental de Vôlei de Praia. Serão ao todo cinco eventos, e a fase final deles ocorrerá entre 13 e 23 de junho de 2024.

De acordo com a FIVB, o formato da disputa olímpica do vôlei de praia não foi alterado e seguira o mesmo de Tóquio 2020.