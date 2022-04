Cada brasileiro deve, em média, R$ 4 mil

O Brasil registrou 65,2 milhões de consumidores inadimplentes em fevereiro, divulgou na terça-feira (5/4) a Serasa. Essa marca não era atingida desde maio de 2020, no início da pandemia de Covid-19. Esses cidadãos têm R$ 263,4 bilhões em dívidas negativadas (em atraso).

Apenas em fevereiro, o número de inadimplentes subiu 0,54%. Cada brasileiro deve, em média, R$ 4.042,08. A estatística se baseia no fato de que cada número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) tem, em média, 3,4 dívidas ativas.

Para a gerente de Parceria da Serasa, Flávia Cosma, o impacto da pandemia no mercado de trabalho contribuiu para este cenário. — Temos um número alto de pessoas desempregadas e isso afetou muito a vida dos brasileiros, porque diversas famílias ainda têm uma pessoa desempregada, e isso acaba reduzindo a renda familiar, de forma muito impactante — avaliou Flávia Cosma.

Outro ponto destacado pela gerente foi a sequência das altas taxas de juros, que encarece a vida do brasileiro, ainda mais aqueles que não conseguiram restabelecer a renda comparado aos níveis de pré-pandemia.

