Barra do Guarita implanta Banda Marcial Municipal

O município de Barra do Guarita iniciou as atividades da Banda Marcial Municipal. O projeto está envolvendo alunos do 5º ao 9º ano do ensino fundamental.

Durante o mês de fevereiro os alunos foram selecionados através de testes organizados pelo instrutor Márcio, que é de Frederico Westphalen e atua como maestro em diversas bandas da região. Selecionado os participantes, já se iniciaram os ensaios.

Para a implantação do projeto, a Administração Municipal adquiriu os instrumentos necessários e está garantindo todo o suporte para o aprendizado dos alunos/músicos.

Os ensaios estão ocorrendo em turnos inverso às aulas, todas as segundas-feiras na Escola Municipal Novo Horizonte.

O prefeito Rodrigo Locatelli Tissot disse estar ansioso para ver a bandas em ação e as crianças representando o município, uma vez que a música é um importante instrumento de transformação, disciplina, aprendizado, criatividade e desenvolvimento humano.

