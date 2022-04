Athletico-PR inicia Libertadores com empate com o Caracas

O Athletico-PR, o primeiro brasileiro a entrar em campo pela atual edição da Copa Libertadores, ficou no 0 a 0 nesta terça-feira (5) com o Caracas no estádio Olímpico de la UCV.

Com este resultado o Furacão divide a liderança do Grupo B com a equipe venezuelana, com um ponto cada. Mas ainda pode ser ultrapassado por Libertad (Paraguai) ou The Strongest (Bolívia), que medem forças na próxima quinta-feira (7).

Mesmo atuando fora de casa, o Athletico-PR teve mais volume de jogo, e ficou mais próximo da vitória, em especial em finalizações de Terans. Porém o goleiro Baroja mostrou segurança e segurou a igualdade.

O Furacão volta a entrar em campo pela Libertadores contra o The Strongest, na quinta-feira da próxima semana (14) na Arena da Baixada.