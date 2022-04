Ceará estreia com vitória na Sul-Americana

O Ceará derrotou o Independiente (Argentina) por 2 a 1, na noite desta terça-feira (5) no estádio do Castelão, na sua estreia no Grupo G da Copa Sul-Americana. Com esta vitória o Vozão assumiu a liderança da chave com três pontos.

Na partida que marcou a estreia do técnico Dorival Júnior, que substituiu Tiago Nunes, o Ceará saiu atrás, após gol do atacante Togni aos 31 minutos (em um momento em que a equipe brasileira tinha vantagem numérica no gramado, pois o zagueiro Ayrton Costa havia sido expulso 20 minutos antes).

Porém, o panorama da partida mudou na etapa final, e, aos 15 minutos, o atacante Mendoza deixou tudo igual com gol em cobrança de pênalti. E cinco minutos depois o Vozão virou graças a gol de Zé Roberto após cobrança de escanteio (em um momento em que o Ceará também estava com 10 homens em campo, após a expulsão de Nino Paraíba).

A equipe comandada por Dorival Júnior volta a jogar pela competição na próxima terça-feira (12), quando mede forças com o La Guaira (Venezuela).

Derrota do Santos

Quem não teve um bom início de Sul-Americana foi o Santos, que, jogando no estádio Florencio Sola, perdeu de 1 a 0 para o Banfield (Argentina). O único gol da partida foi marcado pelo atacante Urzi.

O revés deixa o Peixe na lanterna do Grupo C, sem ponto algum. A equipe brasileira volta a entrar em campo pela competição contra o Universidad de Quito (Equador), na quarta da próxima semana (13).