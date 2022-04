Conmebol confirma jogo de estreia do Flamengo na Libertadores

Após muita incerteza, a Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) confirmou a realização do jogo entre Flamengo e Sporting Cristal, na noite desta terça-feira (5) no Estádio Nacional de Lima. Porém, aconteceu uma mudança de horário, passando das 21h30 (horário de Brasília) para as 22h (por esta razão aRádio Nacionalnão transmitirá mais o jogo do Rubro-Negro, mas do Corinthians).

A incerteza foi causada pelo estado de emergência decretado pelo Governo peruano na última segunda (4) para conter protestos violentos por conta do aumento nos preços de combustíveis e fertilizantes.

No início da noite desta terça o Instituto Peruano do Esporte chegou a divulgar nota anunciado que a partida estava adiada: “Não poderá ser disputada a partida da Copa Libertadores da América entre Sporting Cristal e Flamengo, programado para esta terça-feira, 5 de abril, no Estádio Nacional de Lima”. E a própria Conmebol confirmou a informação.

#COMUNICADO El Instituto Peruano del Deporte comunica a la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/9QF4CLaEbO — ipdperu (@ipdperu) April 5, 2022

Porém, minutos depois a Confederação Sul-Americana de Futebol se pronunciou novamente por meio de seus perfis em redes sociais, mas desta vez para anunciar que o jogo aconteceria, mas em horário diferente, após o Governo local encerrar o toque de recolher: “Após a anulação do toque de recolher em Lima, o jogo entre Sporting Cristal e Flamengo será disputado nesta noite às 20 horário local [22h horário do Brasil]”.

????????????????? Tras la anulación del toque de queda en Lima, el partido entre @ClubSCristal y @Flamengo se jugará esta noche a las 20:00 hora local (22:00 hora de Brasil)



???? El encuentro es por el Grupo H de la CONMEBOL #Libertadores . pic.twitter.com/7cj1OfvSvo — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) April 5, 2022

O posicionamento da Conmebol veio após fala do presidente Pedro Castillo ao Congresso de seus país: “Devo anunciar que a partir deste momento vamos deixar sem efeito o toque de recolher. Cabe chamar o povo peruano à tranquilidade”.

Protestos no Peru

Na noite da última segunda (4), o presidente peruano, Pedro Castillo, anunciou um lockdown surpresa em Lima para esta terça. Lima tem cerca de um terço da população peruana de 30 milhões de pessoas.

Os protestos pelo Peru continuam pela segunda semana contra os aumentos nos preços de combustíveis e fertilizantes. Até agora foram registradas as mortes de ao menos quatro pessoas em violentos confrontos com a Polícia, informou o Governo.

* Com informações da agência de notícias Reuters.