Atlético-MG vence Cruzeiro na Série A1 do Brasileiro Feminino

O Atlético-MG venceu o clássico com Cruzeiro por 2 a 1, nesta segunda-feira (4) no Estádio das Alterosas, na partida que encerrou a 5ª rodada da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino.

Primeira vitória no Brasileirão e no clássico! ????



Karol Arcanjo e Soraya marcaram no primeiro tempo, e o @GaloFFeminino levou a melhor! Grande vitória das Vingadoras! pic.twitter.com/Xv8KqYwouK — Brasileirão Feminino Neoenergia (@BRFeminino) April 5, 2022

Com este resultado as Vingadoras ficaram na 9ª posição com seis pontos. Já as Cabulosas terminam a rodada na 15ª e penúltima posição com apenas dois pontos.

O Atlético-MG abriu o placar aos 8 minutos, com Karol Arcanjo em um sem-pulo. E as Vingadoras ampliaram a vantagem aos 38, em cobrança de pênalti de Soraya. Porém, a goleira Raíssa falhou e Isabela Queiroz aproveitou para descontar para as Cabulosas.

O Cruzeiro volta a entrar em campo no dia 16 de abril, quando enfrenta o Flamengo. Dois dias depois o Atlético-MG mede forças com o Internacional.