DAER recupera estrada entre Frederico Westphalen e Vicente Dutra

O Governo do Estado deu início às obras de recuperação da ERS 150. O trecho que liga as cidades de Frederico Westphalen e Vicente Dutra terá condições de trafegabilidade renovadas por meio de serviços executados pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER).

Os trabalhos nos 28 quilômetros da rodovia contam com investimento de R$ 2,7 milhões do programa Avançar. As atividades incluem ações para eliminar imperfeições da pista, entre elas, a substituição do asfalto deteriorado por material novo.

— Além de proporcionar mais segurança e facilitar o deslocamento para as cidades do entorno, esses serviços estimulam a economia local, que depende do escoamento da produção agrícola — salienta o diretor geral do DAER, Luciano Faustino.

A previsão é de que as atividades na ERS 150 sejam concluídas na segunda quinzena de abril. — Já iniciamos as correções na superfície do pavimento e, nos próximos dias, intensificaremos os trabalhos, tendo como foco os pontos considerados críticos — detalha Luciano Faustino. — O cronograma de serviços inclui, ainda, o reforço da pintura das faixas da pista, o que dará mais segurança a quem trafega por essa rodovia — destacou o diretor geral do DAER.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.