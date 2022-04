Derrubadas promove evento alusivo ao Dia Mundial da Atividade Física

Com o intuito de estimular a prática de atividades físicas, a Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento (SMSS) promoverá uma caminhada na quarta-feira (6/4). O percurso é de 1,2 quilômetro e inicia em frente à Igreja Nossa Senhora do Rosário de Fátima, as 9h00min.

O evento – que possui o slogan ‘Venha caminhar com a gente’ – é alusivo ao Dia Mundial da Atividade Física. As equipes da Rede Bem Cuidar e da SMSS adotarão medidas para garantir a segurança dos participantes durante o trajeto pela Avenida Porto Alegre em direção aos balneários.

