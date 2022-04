Seca extrema no Rio Grande do Sul saltou de 10% para 28%

Rio Grande do Sul, entre janeiro e fevereiro de 2022, se manteve com 100% de seu território com seca (Foto: Diones Roberto Becker)

A última atualização do Monitor de Secas, referente ao mês de fevereiro, aponta o agravamento da seca nos três estados sulistas devido às chuvas abaixo da média.

O Rio Grande do Sul, entre janeiro e fevereiro de 2022, se manteve com 100% de seu território com seca – condição que permanece consecutivamente há um ano e cinco meses, ou seja, desde outubro de 2020. Essa sequência é a segunda maior do Brasil, apenas inferior a um ano e oito meses de estiagem em Mato Grosso do Sul.

O fenômeno se intensificou com o avanço da seca extrema de 10% para 28% do Estado – condição mais severa desde a entrada do RS no Mapa do Monitor em agosto de 2020 e a mais intensa dentre os estados do Sul em fevereiro.

Com uma área com seca de 281,7 mil quilômetros quadrados, o Rio Grande do Sul só fica atrás de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso em território total com o registro do fenômeno.

