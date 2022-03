Eduardo Leite formaliza renúncia ao mandato de governador

Já está na Assembleia Legislativa (AL-RS), o ofício do governador Eduardo Leite renunciando ao mandato conquistado nas urnas em 2018. Ele deixa o cargo nove meses antes do término. O ofício dirigido ao presidente da AL-RS, Valdeci Oliveira, foi protocolado eletronicamente pouco depois das 13 horas da quarta-feira (30/3).

No texto, Eduardo Leite diz que é com pesar, mas também com a convicção de que o faz para seguir colaborando com o Rio Grande do Sul, que renuncia ao mandato.

— Tenho a convicção de que entrego nas excelentes mãos de nosso vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, um Estado não apenas com as contas em dia, mas um Estado que volta a investir em saúde, educação, segurança, infraestrutura, dentre diversas outras áreas, e que possui milhares de projetos em andamento para deixar às futuras gerações um legado de desenvolvimento e felicidade — diz um trecho do ofício.

No documento, Eduardo Leite indica que não será mais o governador a partir das 16h30min do dia 31 de março de 2022. A cerimônia de posse de Ranolfo Vieira Júnior como governador está marcada para às 17 horas da quinta-feira (31/3).

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.