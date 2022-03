Edil cobra esclarecimentos sobre obra em bairro de Coronel Bicaco

Na sessão ordinária da segunda-feira (21/3), do Poder Legislativo, o vereador Luiz Flávio Rangel (PP) apresentou um Pedido de Informações requerendo esclarecimentos sobre as obras na quadra esportiva do bairro Engenho Velho, em Coronel Bicaco.

Ao defender sua solicitação em plenário, o edil ressaltou que os moradores esperam uma explicação do poder público em relação ao projeto de reforma da quadra esportiva. — Já fiz essa solicitação no ano anterior. Espero que a resposta venha com cópias da documentação do referido contrato para vermos qual caminho pode ser tomado — disse Luiz Flávio Rangel.

Em apreciação no plenário, o Pedido de Informações nº 04/2022 foi aprovado de forma unânime.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone/ celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.