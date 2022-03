Sicredi Raízes apresenta resultados de 2021 em assembleias digitais

Entre os dias 28 e 30 de março de 2022, a Sicredi Raízes RS/SC/MG realiza as assembleias para apresentação dos resultados obtidos ao longo de 2021, assim como prestação de contas e discussão sobre o planejamento de ações e projetos previstos para este ano. As reuniões acontecerão em formato digital.

Evento que efetiva a participação dos associados – que, diferentemente das instituições financeiras tradicionais, são donos do negócio –, as assembleias promovidas pelas cooperativas que integram o Sicredi permitem que eles se envolvam no cotidiano de sua respectiva cooperativa de crédito, possibilitando a votação e decisão quanto aos rumos do negócio.

Pelo segundo ano consecutivo, a cooperativa irá realizar as assembleias no formato digital. O novo formato, prevê que o associado acesse uma plataforma criada especialmente para realização da assembleia através do link www.sicredi.com.br/assembleias. Após realizar o cadastro e login, ele terá acesso a página onde será disponibilizado o evento a partir do dia 28 de março, às 19h30min.

Ao acessar, o associado terá disponível um vídeo com todas as pautas e informações da cooperativa e do seu município. Após acompanhar cada uma delas, ele poderá votar de forma digital, pois já estarão liberadas abaixo do vídeo. A votação estará disponível até o dia 30 de março, às 19h30min.

Durante as reuniões, a Sicredi Raízes RS/SC/MG irá divulgar os resultados financeiros e o valor da distribuição deste ano, pois, no cooperativismo de crédito, quando a cooperativa tem resultado positivo o destino deste é definido em conjunto pelos associados.

Passo a passo de como participar:

- Atualize as suas informações cadastrais através do Internet Banking e Aplicativo;

- Digite em seu navegador o endereço: sicredi.com.br/assembleia;

- Clique no botão “Acessar Assembleia”, no canto superior direito;

- Se esta é a sua primeira vez acessando a plataforma Assembleias, clique em “Acessar Assembleia” e depois em “Quero me cadastrar”;

- Digite seu CPF no campo superior. E logo abaixo, escolha identificar-se com seu e-mail ou telefone celular. Clique no botão “Cadastrar-se”;

- Você vai receber um código token no e-mail ou celular cadastrado; use esse número para validar o seu cadastro. Clique no botão “Confirmar cadastro”;

- Agora que você validou seu token, é hora de escolher uma senha. Para maior segurança, sua senha deverá ter 8 caracteres, contendo letras (maiúsculas e minúsculas) e números;

- Depois de digitar a senha no campo superior, confirme-a no campo logo abaixo e clique em “Concluir”. E pronto! Agora você já está cadastrado e pode acessar a Assembleia;

- Faça login na plataforma usando o número do seu CPF e digitando a senha que você criou;

- No dia 28 de março, a partir das 19h30, você verá a Assembleias da sua Cooperativa. Lembrando que a votação ficará disponível até o dia 30 de março, às 19h30.

O Sicredi, enquanto sistema, é uma instituição financeira cooperativa presente em 25 estados brasileiros e no Distrito Federal. Tem mais de cinco milhões de associados distribuídos em mais de 100 cooperativas nas regiões brasileiras, atuando para o crescimento dos associados e desenvolvimento das regiões onde está presente.

