Técnicos da Fepam treinam com drones para uso em fiscalização, vistoria e licenciamento

Técnicos da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) realizaram treinamento prático sobre a utilização de veículo aéreo não tripulado, os chamados drones. Dessa forma, as equipes estão aptas a pilotarem esses aparelhos, que reforçarão as atividades de fiscalização, vistoria e licenciamento.

A Fepam já contava com dois drones e recebeu mais quatro adquiridos por meio do Fundo para Reconstituição de Bens Lesados do Ministério Público do Rio Grande do Sul.



"A gestão da fundação entende que esses equipamentos vêm, cada vez mais, se tornando essenciais para qualificar as atividades. É a tecnologia sendo utilizada a favor do meio ambiente. Por isso, estamos prevendo a aquisição de mais drones", disse a presidente da Fepam, Marjorie Kauffmann.



Ministrado pelo analista ambiental Marcos Gerchman, o treinamento prático, dia 15 de março, reuniu 16 técnicos da Fepam na Quinta da Estância, área rural de Viamão adequada para este tipo de atividade por não conter obstáculos, nem circulação de pessoas.

Fepam recebeu mais quatro drones por meio do Fundo para Reconstituição de Bens Lesados do Ministério Público Estadual - Foto: Sofia Alonso / Sema

As equipes aprenderam todas as etapas da utilização do drone, desde a preparação, decolagem, captação de fotos e imagens, até a aterrissagem.



Segundo o chefe do Departamento de Fiscalização da Fepam, Vagner Hoffmann, a grande questão é a economia de tempo. "O uso de drones agiliza o trabalho dos técnicos, principalmente em vistorias em áreas rurais ou de difícil acesso. Com os equipamentos, conseguimos fazer a verificação de grandes áreas em menor espaço de tempo, possibilitando realizar mais fiscalizações em um mesmo dia", afirmou Vagner Hoffmann.

Os novos equipamentos serão distribuídos entre as divisões da sede da Fepam e gerências regionais, como a Gerência Regional Central (Gercen), localizada em Santa Maria. Guilherme Tambara, geólogo que atua na Gercen, comemorou o recebimento do equipamento pela regional.



"Fomos uma das regionais contempladas e acho que vai ajudar muito nessa jornada. A Gercen é uma das regionais que mais têm analistas, atendemos muitas demandas de mineração, mas também de vegetação nativa, Pampa e Mata Atlântica, o que acaba ajudando bastante a mapear áreas de grande extensão", acrescentou.