Governo, TJ e MP anunciam entrega de equipamento que automatiza perícias balísticas ao IGP

O governo do Estado anuncia nesta quinta-feira (17/3) a entrega ao Instituto-Geral de Perícias (IGP) do Sistema de Identificação e Comparação Balística Automatizada, que representará um salto de eficiência e qualidade nas análises que envolvam a utilização de armas de fogo em crimes.

A aquisição do equipamento – entre os mais avançados do mundo, utilizado em 80 países e até então inédito no Estado –, foi viabilizada por convênio assinado entre Poder Executivo, Tribunal de Justiça (TJRS) e Ministério Público Estadual (MPRS), dentro do planejamento do programa RS Seguro. A apresentação da nova tecnologia ocorrerá ao final da reunião mensal de governança da Gestão de Estatística em Segurança (GESeg), às 16h, no salão Alberto Pasqualini, no Palácio Piratini.

Participam o governador Eduardo Leite, o vice-governador e secretário da Segurança Pública, delegado Ranolfo Vieira Júnior, o corregedor-geral do TJ, desembargador Giovanni Conti, o procurador-geral de Justiça do MP, Marcelo Lemos Dornelles, a diretora-geral do IGP, perita criminal Heloísa Helena Kuser, demais chefias de vinculadas da Secretaria da Segurança Pública (SSP) e autoridades integrantes da GESeg.

Após a apresentação, as autoridades responderão perguntas dos jornalistas presentes. A assessoria de comunicação da SSP e a Secretaria de Comunicação (Secom) farão distribuição à imprensa de fotos e imagens em vídeo após o encerramento do anúncio. Não haverá transmissão on-line.

Aviso de pauta

O quê: anúncio de entrega do indexador balístico ao IGP, por meio de parceira do Executivo, Judiciário e MP

Quando: quinta-feira (17/3), 16h

Onde: Salão Alberto Pasqualini - Palácio Piratini