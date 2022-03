Governo lança programa de Educação Antirracista para a rede estadual de ensino

Nesta quarta-feira (16/3), o governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), lança o programa de Educação Antirracista. Com a participação do governador Eduardo Leite e da secretária Raquel Teixeira, a cerimônia será às 15h, no Memorial do Rio Grande do Sul, no hall da exposição “Palmares não é só um, são milhares: 50 anos do 20 de novembro”.

Aviso de pauta

O quê: lançamento do programa de Educação Antirracista da Seduc

Quando: quarta-feira (16/3), às 15h

Onde: Memorial do Rio Grande do Sul - rua 7 de Setembro, 1.020 - Centro, Porto Alegre