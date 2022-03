Rádio Líder de Miraguaí lança nota de esclarecimento

A Rádio Líder FM, através de seu diretor, Cleiton Figueiredo, pela presente nota vem a público, esclarecer a população de Miraguaí, em resposta à notícia veiculada por órgão de imprensa local, que diz que a Rádio Líder vem funcionando irregularmente, sendo condenada pela justiça a cumprir certas determinações emanadas desse Poder.

A Direção da Rádio Líder declara que:

- Até as 11:00h de hoje dia 14-03, não recebeu da Justiça, nenhuma notificação relativa a esse processo;

- A Lei permite o direito do contraditório e ampla defesa às partes;

- A Associação Comunitária, visando resguardar seus direitos já acionou seu advogado, visando tomar conhecimento do amplo teor da decisão, bem como fazer a defesa de sua parte;

- A Rádio Líder, como entidade comunitária que é, vem desempenhando seu papel de prestação de serviços à sociedade Miraguaiense e sente-se oprimida pelas tentativas de monopolização da informação, no cumprimento de seu dever;

- Até análise do mérito, cumpre a Rádio Líder acatar a decisão judicial, seguindo sua programação em conformidade com a Lei e após os trâmites legais, dar ciência à população sobre a decisão final.

Atenciosamente

Cleiton Figueiredo

Diretor da Rádio Líder FM

