Junta Comercial promove 2ª Jornada de Interiorização em Santo Antônio da Patrulha

A Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul (JucisRS) realiza, dias 17 e 18 de março, das 9h às 17h, a 2ª Jornada JucisRS de Interiorização, em Santo Antônio da Patrulha. Pela primeira vez vai haver transmissão ao vivo da Sessão Plenária de Vogais e terá a participação do Conselho Estadual de Desburocratização e Empreendedorismo (Cede), presidido pelo secretário de Planejamento, Governança e Gestão, Claudio Gastal. Também participam o secretário de Desenvolvimento Econômico, Edson Brum, e o secretário de Turismo, Ronaldo Santini.

No total, está prevista a participação de 200 pessoas, entre prefeitos do Litoral Norte, secretários municipais, vereadores, empresários e interessados no assunto. Com o tema “Pensar integrado”, o evento terá participação do deputado federal Jerônimo Goergen, relator da medida provisória 881 (institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica) e do secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Porto Alegre, Rodrigo Lorenzoni, para apresentação do painel sobre a Lei de Liberdade Econômica nos âmbitos federal e estadual.

A 2ª Jornada de Interiorização tem como objetivo promover eventos descentralizados com foco nas atividades de integração com Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim), sistema integrado que permite a abertura, fechamento, alteração e legalização de empresas em todas as juntas comerciais do país, com simplificação de procedimentos e redução da burocracia.

Nos painéis e nas oficinas serão abordados a plataforma Tudo Fácil Empresas, licenciamentos ambientais, imposto solidário, atendimentos aos usuários, treinamento ao público externo sobre assuntos de registro, inscrições tributárias e desdobramentos de atividades relativas a outras relações dos municípios com a Junta Comercial e agendas institucionais.

A primeira edição da jornada foi em Novo Hamburgo e englobou a região do Vale do Sinos. A meta da JucisRS é abranger todos os municípios do RS com troca de experiências para os usuários terem ideia de um processo linear para que os procedimentos sejam semelhantes em todos os municípios, favorecendo o empreendedorismo do RS.

• Clique aqui para fazer inscrição na 2ª Jornada JucisRS de Interiorização.