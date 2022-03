Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura lança cartilha e vídeo sobre educação ambiental

Uma cartilha e um vídeo reúnem material sobre educação ambiental no RS. A finalidade é conscientizar crianças e adultos sobre a importância da preservação do meio ambiente. São apresentadas informações sobre a responsabilidade de cada um para manter o equilíbrio do planeta e dicas práticas sobre consciência ambiental. A elaboração é da Assessoria de Educação Ambiental (Assea) da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema).

• Clique aqui para acessar a cartilha e o vídeo

O secretário da Sema, Luiz Henrique Viana, ressaltou a importância de inserir o assunto nos currículos escolares para promover a mudança de hábito e gerar transformações na sociedade. “Sabemos da urgência em cuidar do nosso planeta, mas os resultados não vêm da noite para o dia quando se trata de meio ambiente. É preciso lapidar o processo para chegarmos ao êxito. Por meio da educação ambiental, será possível proporcionar um ambiente com o mínimo impacto ambiental para as próximas gerações”, disse Viana.

A intenção é de que o maior número de pessoas compartilhe e aprenda sobre educação ambiental, por meio dos materiais elaborados. O conteúdo poderá ser utilizado por professores, alunos ou pessoas interessadas em aprender sobre assunto. Por isso, um dos principais multiplicadores do conteúdo será a Secretaria Estadual da Educação (Seduc).

“Nunca se teve tanta afinidade com o tema educação ambiental quanto atualmente. O trabalho que tem sido realizado entre a Seduc e Sema foi extremamente colaborativo. Agora, vamos conseguir impactar todo o setor escolar e aprimorar as mudanças necessárias para incentivarmos a conscientização social”, disse o diretor-geral da Seduc, Guilherme Corte.

A ação também terá o apoio do Instituto Estadual de Cinema. O vídeo será exibido nas três salas da Cinemateca Paulo Amorim, na Casa de Cultura Mario Quintana, na capital, antes de cada sessão.

"A cartilha e o vídeo são um apelo sobre a necessidade na mudança de comportamento em relação à qualidade de vida, que está diretamente relacionada com a natureza. O material traz uma série de questões como a responsabilidade de todos para o bom funcionamento do planeta", disse Renel Prospere, coordenador da Assea.

O lançamento da cartilha e do vídeo educativo ocorreu de forma on-line na quarta-feira (9/3), e contou com a participação de instituições ambientais, federações e da sociedade em geral.