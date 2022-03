Polícia Federal combate acusados de tráfico de drogas no Rio

A Polícia Federal (PF) cumpre hoje (14) três mandados de prisão preventiva e sete mandados de busca e apreensão contra acusados de integrar grupo criminoso especializado na venda de drogas ilícitas no norte do estado do Rio de Janeiro. Cerca de 70 policiais participam da operação Trovão, feita em parceria com o Ministério Público (MPRJ).

Segundo as investigações, o grupo controla a venda de drogas na comunidade da Baleeira, na cidade de Campos dos Goytacazes, e usa empresas e laranjas para lavar dinheiro. Criminosos são suspeitos de comprar imóveis com o dinheiro ilegal. A operação identificou patrimônio de R$ 10 milhões pertencentes à organização.