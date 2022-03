Pavimentação na ERS-126 melhora ligação regional no nordeste do RS

Obras contam com aporte de R$ 22 milhões do programa Avançar - Foto: Divulgação Daer

As obras para melhorar uma importante ligação regional seguem em ritmo avançado no nordeste do Rio Grande do Sul. O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) – vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt) – pavimenta 15 quilômetros da ERS-126, entre os municípios de Guabiju e Nova Araçá.

Os serviços integram o Plano de Obras do programa Avançar, do governo do Estado, e contam com investimento de R$ 22 milhões.

“Já recuperamos o trecho entre Ibiraiaras e São Jorge, entregamos a pavimentação entre São Jorge e Guabiju e, agora, seguimos em direção a Nova Araçá, o que totalizará 41 quilômetros em excelentes condições de tráfego”, afirma o secretário da Selt, Juvir Costella. “Com isso, interligaremos o nordeste e a Serra com mais segurança e redução do custo logístico”, acrescenta.

Serviços do Daer abrangem pavimentação de 15 quilômetros entre Guabiju e Nova Araçá - Foto: Divulgação Daer

Conforme o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, as atividades estão concentradas entre os km 10 e 15 da ERS-126. “Mobilizamos diversas frentes, divididas entre drenagem, terraplenagem e pavimentação”, informa. “Já contamos com um trecho asfaltado e, na próxima semana, avançaremos nessa etapa da obra”, projeta. A previsão é que os serviços sejam concluídos no primeiro semestre de 2023.

No total, o programa Avançar prevê R$ 574 milhões em investimentos para ligações regionais. As melhorias abrangem 216 quilômetros de rodovias estaduais administradas pelo Daer.