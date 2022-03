Semana terá licitações para contratação de serviços e concessão de uso de espaço público

A Agenda Celic da semana entre 14 e 18 de março da Subsecretaria Central de Licitações (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), prevê pregões eletrônicos para diversos serviços.

Entre outros, há editais para contratação de serviços de monitoramento de alarme, de fisioterapia, de serviços especializados de manutenção de aeronaves, além de serviços de gestão, planejamento, organização e gerenciamento de evento.

A concessão de uso remunerado de espaço público para comercialização de produtos e objetos nas dependências do Instituto Penal de Novo Hamburgo também está agendada para a semana. O pregão eletrônico ocorre na quarta-feira (16/3), às 9h30min.

No total, o período de 14 a 18 de março prevê 25 licitações para atender a demandas de diversos órgãos e secretarias do governo estadual. Para saber mais detalhes sobre os processos, basta acessar o sitewww.celic.rs.gov.bre consultar pelo número do edital.