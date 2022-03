Hoje é Dia: “Poeta dos Escravos”, Castro Alves nasceu há 175 anos

(...) “Presa nos elos de uma só cadeia,



A multidão faminta cambaleia,



E chora e dança ali!



Um de raiva delira, outro enlouquece,



Outro, que martírios embrutece,



Cantando, geme e ri!”(...)



Denunciadores, os versos deO Navio Negreiro, do poeta baiano Antônio Frederico de Castro Alves (1847-1871), eternizaram-se na literatura brasileira e também por serem um símbolo histórico abolicionista. A liberdade dos escravos no Brasil somente ocorreria 17 anos depois da morte do escritor, que ficou conhecido como o “Poeta dos Escravos”.

Castro Alves nasceu em um lugar chamado fazenda Cabaceiras, próxima à vila de Curralinho (hoje, a cidade leva o nome do escritor), há exatos 175 anos. Ele viveu apenas 24 anos, quando foi vitimado pela tuberculose. Ainda que jovem, ficou famoso, consagrou-se e era rodeado enquanto declamava seus ideais em narrativas e descrições rimadas.

A memória do nascimento de Castro Alves é um dos destaques desta semana. Os pensamentos do consagrado escritor, na segunda metade do século 19, são estudados e apreciados da escola a universidade, lidos por crianças a adultos, mesmo tanto tempo depois da época em que ele viveu. Nas aulas, nas bibliotecas ou no meio da rua – como fez um jovem escritor fã de Castro Alves, que colocou os versos em árvores .

Para saber mais sobre a história do jovem poeta, programas e reportagens de veículos daEmpresa Brasil de Comunicaçãofazem revisitas à época e proporcionam reflexões sobre a escravidão no Brasil. Entre os programas especiais, oDe Lá Pra Cá, daTV Brasil, veiculado em 2011, explica a trajetória do poeta – a saída da Bahia, a vida no Recife, no Rio de Janeiro e a chegada a São Paulo, onde se inscreveu na Faculdade de Direito.

Foi na capital paulista que ele escreveu obras-primas comoO Navio NegreiroeVozes D´África. O programa contextualiza que Castro Alves foi um dos principais autores do romantismo brasileiro. Assista:

Confira abaixo o programa na íntegra, dividido em duas partes.

OMomento Literário, que vai ao ar pelaRádio MEC, detalhou a história de vida do poeta, e destacou o romantismo, o lirismo e o "assombro diante de um mundo onde escravos eram mercadoria nos mares". Ouça:

E opodcastRádio Memória, produção doRádio Sociedade, daRádio MEC, recuperou um trecho doAlmanaque Kolynos, que, em março de 1947, homenageou o poeta pela ocasião do centenário de seu nascimento. Acompanhe uma dramatização da biografia de Castro Alves, do seu nascimento à sua morte, e fala da família, amores, de sua carreira como poeta, de sua amizade com Machado de Assis e Rui Barbosa:



Artesanato

Além da memória de Castro Alves, a cultura brasileira é contemplada nesta semana com o Dia Nacional do Artesão, celebrado em 19 de março. O valor da profissão aparece sempre nas produções daEBC, como neste episódio doCaminhos da Reportagem, daTV Brasil, que foi ao ar em 2014. O programa conta a história de artistas de diferentes partes do país, incluindo sertanejos da Bahia, do Ceará e de Alagoas. Confira:



No Centro-Oeste, aTV Brasilregistrou ainda o crescimento de artesãos mesmo durante a pandemia. No Distrito Federal, por exemplo, houve um aumento de 72% no número de artesãos entre 2019 e 2021, o que somou mais de 12 mil trabalhadores que até então estavam em situação de vulnerabilidade. Confira a reportagem:

Confira a lista semanal do Hoje é Dia com datas, fatos históricos e feriados: