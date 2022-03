Brasileiro Feminino: Grêmio sai na frente, mas Palmeiras empata o jogo

Grêmio e Palmeira empataram em 1 a 1 na tarde deste sábado (12), na abertura da segunda rodada da primeira divisão (Série A1) do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol. Pri Bach abriu o placar para a equipe gaúcha no primeiro tempo, no estádio Vieirão, em Gravataí (RS), e Byanca Brasil deixou tudo igual no início da etapa final. Com o resultado, as Palestrinas chegaram a quatro pontos, e as Gurias Gremistas a dois. Ambos os times seguem invictos na competição. A rodada só termina na segunda-feira (14).

No primeiro encontro das duas equipes após as quartas de final do Brasileirão do ano passado –na ocasião as Palestrinas levam a melhor – o equilibro deu o tom da partida deste sábado (12). As duas equipes partiram para o ataque e fizeram um jogo lá e cá. Cássia quase marcou para o time da casa com um chute do meio da área, que por muito pouco não entrou. Na sequência, o Verdão ficou perto de balançar a rede com Ary Borges: ela chutou no canto direito, mas a goleira Lorena fez bela defesa. E não parou por aí: aos 20 minutos, Duda Santos partiu pela direita e mandou um foguete na trave.

Aos 24 minutos, as Gurias Gremistas inauguram o placar no Vieirão, após roubarem a bola na defesa das Palestrinas. Cássia cruzou para a meia Pri Back empurrar para o fundo do gol.

Após o intervalo, o Palmeiras voltou determinado a mudar a história do jogo. Logo aos sete minutos, após vacilo da defesa gremista, Ary Borges bateu de chapa e deixou tudo igual. Mas a alegria durou pouco: o gol foi anulado após a árbitra anotar toque de mão na bola de Bia Zaneratto. As Palestrinas insistiram no ataque e aos 13 minutos, após cruzamento, Júlia Bianchi quase igualou com um chute de fora da área. O empate das Palestrinas não demorou: aos 16, em jogada pela esquerda, Zaneratto cruzou de dentro da área para Byanca Brasil deixar tudo igual no Vieirão. E por pouco, Zaneratto não vira o placar para o Palmeiras já nos acréscimo; A atacante disparou sozinha pela esquerda mas chutou fraco e Lorena defendeu.

No outro duelo deste sábado (12), a Ferroviária derrotou o RB Bragantino, fora de casa, por 1 a 0, com gol de Aline Milene, aos 35 minutos da etapa final. A partida foi realizada no Centro de Formação de Atletas (CFA) do RB Bragantino, na cidade de Jarinu, na região metropolitana de Jundiaí (SP).