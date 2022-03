Petrobras reajusta preço da gasolina em 18,77% e do diesel em 24,93% nas refinarias

Após 57 dias sem reajustes, a partir da sexta-feira (11/3), a Petrobras vai aumentar seus preços de venda de gasolina e de diesel nas refinarias para as distribuidoras. A gasolina terá reajuste de 18,77% e o diesel de 24,93% nas refinarias. Na esteira destas altas, o Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) também será impactado e estará 16,06% mais caro.

Com a nova tabela, o preço médio de venda da gasolina da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 3,25 para R$ 3,86 por litro, uma diferença de R$ 0,61. Considerando a mistura obrigatória de 27% de etanol anidro e 73% de gasolina A para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 2,37, em média, para R$ 2,81 a cada litro vendido na bomba. Uma variação de R$ 0,54 por litro.

Para o diesel, o preço médio de venda da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 3,61 para R$ 4,51 por litro, uma diferença de R$ 0,90. Considerando a mistura obrigatória de 10% de biodiesel e 90% de diesel A para a composição do diesel comercializado nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 3,25, em média, para R$ 4,06 a cada litro vendido na bomba. Uma variação de R$ 0,81 por litro.

A estatal explica que o reajuste vai no mesmo sentido de outros fornecedores de combustíveis no Brasil que já promoveram ajustes nos seus preços de venda. A companhia informou que, mesmo com a disparada dos preços do petróleo e seus derivados em todo o mundo, nas últimas semanas, como decorrência da guerra entre Rússia e Ucrânia, foi decidido não repassar a volatilidade do mercado de imediato, realizando um monitoramento diário dos preços de petróleo.

